LABERGE, Micheline Garon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 septembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Micheline Garon, épouse de feu M. Paul Laberge. Elle demeurait à Lévis. La famille accueillera parents et ami(e)s aude 9h à 9h50.Elle laisse dans le deuil ses filles: Chantale (Stéphane Côté) et Nathalie; ses petits-enfants: Alex-Antoine, Marie-Pier, Chloé, Noémie, Alex; ses arrière-petits-enfants: Océane et Zack; ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Claude (Nancy Bellemare), Jean (Jidapa Horklans), Yves (feu Thérèse Bédard), Nicole (René Ferland), Jocelyn (Lyne Lamoureux), feu Francine (Daniel Sweeney), Christian (Chantal Nolet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666