LAPLANTE CASSISTA, Monique



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 septembre 2019, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédée dame Monique Cassista, épouse de feu monsieur Omer Laplante. Elle était la fille de feu monsieur Albert Cassista et de feu dame Marie-Ange Turcotte. Elle demeurait à Boischatel, autrefois de Château-Richer. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéde 13h30 à 14h30 enet les cendres seront déposées au columbarium du cimetière Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desElle est allé rejoindre son époux Omer et son fils Claude. Elle laisse dans le deuil ses fils: Luc (France Nadeau), Richard (Yan Li), Alain (Ghislaine Comeau); ses petits-enfants: Yannick (Émilie Gagné), Jonathan (Joannie Savard), Olivier, Tommy; son arrière-petit-fils: Maxime; ses frères, ses sœurs, son beau-frère et sa belle-soeur: Lucille (feu Gonzague Boily), Jean-Paul (feu Agathe Guillemette), Jeanne d'Arc (feu Jean-Roch Tremblay), Normand (Diane Lefrançois), Lise (Vallier Têtu), Marcel, et elle était la soeur de feu Gisèle (feu Lucien Giguère) et feu Herman; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Laplante: Jeannette (feu Sarto Desrochers), feu Alexandre (Jeanne d'Arc Gravel), feu Léo (Marie-Paule Francoeur), Georges-André, feu Marina (Jean-Guy Grenier), Lisette (Yvon Boucher) et elle était la belle-soeur de feu Rachel (feu Roland Buteau), feu Benoit (feu Sophie Desrochers), feu Clément, feu Louis-Philippe (feu Simone Chevalier), feu Georgette (feu Jean-Paul Letarte) et feu François. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, les membres de la famille Turcotte ainsi que de nombreux amis(es). La famille remercie tout le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation du CHUQ, 10, rue de l'Espinay, Québec, (Québec), G1L 3L5 https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/frm_detail.php?FrmUID=11