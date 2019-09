BELLEFLEUR, Claire Corriveau



À l'Hôpital Général de Québec, le 15 septembre 2019, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédée dame Claire Corriveau, épouse de monsieur Maurice Bellefleur, fille de feu Marianne-Léonie Jolin et de feu Aimé Corriveau. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.le vendredi 27 septembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Et, le samedi 28 septembre 2019 de 8h30 à 9h30.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Maurice Bellefleur; ses frères et sœurs : feu Aimé (feu Fernande Vermet), feu Bernadette (feu François Simoneau), feu Julienne (feu Gérard Pelletier), feu Benoît (feu Thérèse Tremblay), feu Rosa (feu Raymond Michaud), feu Raymond, Thérèse, feu Viateur (Martine Morin), Marcel (Rénelle Morisette), feu Maurice (Marie-Élène L'Heureux) et Aline (feu Gaston Nadeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bellefleur: Jean- Marie, Maurice, Denis, feu Claude, Lise, feu Raymond, Pierrette, feu Martine et François Fillion ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, QC G1S 3G3.