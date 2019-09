DUCHESNE, Fernand



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 18 septembre 2019 à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Fernand Duchesne, époux de dame Lucette Simard. Il était le fils de feu monsieur Elie Duchesne et de feu dame Marie-Jeanne Tremblay. Il demeurait à Saint-Joachim. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité, le samedi 28 septembre 2019, de 9h à 10h30 à l'église de St-Joachim, 165, rue de l'Église, St-Joachim (Qc).Les cendres seront déposées au Colombarium du cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré, sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Lucette, ses fils et ses belles-filles: Michel (Lise Fortier), Richard (Lise Lessard), Maurice (Caroline Laberge), et il était le père de feu Marcel; ses petits-enfants: Jimmy (Arianne), Karl (Sarah), Désy (Marie), Laurence; ses arrière-petits-enfants: Henri-Maxime et Clara; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: Marie- Marthe (feu Charles-Henri Boucher, Ronald Beaudoin), Paul-Émile (Marguerite Fortin), feu Jean-Marc (Anne-Marie Simard), feu Joseph (Lyse Renaud), Pierre (feu Cécile Blouin), Gisèle (feu Réal Blouin), Pauline (Michel Tremblay), Jeanne D'Arc (Robert Vaillancourt), Francine (feu Pierre Langevin), Thérèse (Yves Gingras), Daniel (Nancy Renaud), et il était le frère de feu Marcelle et feu Elzéar; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard: feu Léon (Lucie Lavoie), Gertrude (feu Emile Tremblay) et il était le beau-frère de feu Antoinette (feu Augustin Tremblay). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel de l'urgence de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduisent par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré (Qc) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/