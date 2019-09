BÉGIN, Claude



Au CHUL, le 24 septembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Claude Bégin, conjoint de Antoinette Brouard, fils de feu Charles Bégin et feu Maria Dionne. Il demeurait à Lévis (St-Nicolas). Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Martial (Diane Vachon), Luc (Fadia Bayrakdar), Claudette (Robert Deblois); ses petits-enfants: Audrey et Keven, Mickael et Elise, Alexandre et Sabrina; ses frères: Eugène (Monique Croteau), feu Ernest (Michelle Jacques); ses soeurs: Lumina, feu Thérèse (Léonard Rioux); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Brouard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la cardiologie et l'équipe des soins palliatifs du CHUL pour tous les bons soins prodigués à M Bégin. La famille vous accueillera au complexele vendredi 27 septembre 2019 de 19h à 21h et le samedi 28 septembre de 9h30 à 11h30.et de là au cimetière Mont-Marie (secteur St-David). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Coeur. Des formulaires seront disponibles au salon.