BERGERON, Lorraine



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 27 août 2019, à l'âge de 89 ans et 4 mois, est décédée madame Lorraine Bergeron, épouse de feu monsieur Jean-Louis Bernard, fille de feu madame Nella Hardy et de feu monsieur Léopold Bergeron. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Luce (Robert Jorgenson) et Jean (Louise Doyon); ses petits-enfants et arrière- petits-enfants; son frère et sa soeur, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, ainsi que ses autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h 30 à 11 h.L'inhumation des cendres se fera ensuite au cimetière de Saint-Romuald.