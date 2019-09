FRENETTE, Rita Germain



À la Maison Albatros de Trois-Rivières, le 19 septembre 2019, est décédée à l'âge de 87 ans, Mme Rita Germain, épouse de feu M. Marcel Frenette, demeurant à Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine. La famille accueillera parents et ami(e)s auHeures d'accueil:, jour de la cérémonie à partir de 10h.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Armandine (Léo Richard), Jean-Clément (Pierrette Piché), Jean-Paul (Danielle Laramée), Pierrette (Claude Cantin), André (Nicole Chayer) et Denis (Claudette Séguin); ses beaux- frères et belles-sœurs: Yvette (feu Raymond Laganière), Colette, Thérèse (Jean-Pierre Cossette) et Gilles (Rosane Pageau), ainsi que ses neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. La famille désire témoigner sa reconnaissance à Carmen, René, Claudette et Maurice pour leur soutien ainsi qu'au personnel de la Maison Albatros pour les bons soins. Des dons à la Maison Albatros seraient grandement appréciés.