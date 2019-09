PELCHAT, Nicole



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 23 septembre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Nicole Pelchat. Née à Bienville, le 31 août 1942, elle était la fille de feu dame Germaine Morency et de feu monsieur Lucien Pelchat (en 2e noces de feu Cécile Lapierre). Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Madame Pelchat laisse dans le deuil ses 3 filles bien-aimées: Marie-Josée (Yves Martel), Caroline, Karina (Didier Kirmann) et leur père Gilles Guay; ses 3 trésors: Jordan (Millie-Jade Allard), Thomas, Émile; ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur: Claudette (Gaétan Roy), Diane (feu Gaétan Rioux), Liette Lapointe (feu Jean-Guy); sa cousine proche Mariette Pelchat (Serge Morel); tous les membres des familles Pelchat, Guay, et Letarte, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s de longue date, particulièrement Arthur Savard pour son soutien précieux, Noëlla Rochefort, Lucette Levasseur (Richard Villeneuve) et Chantale Janvier. Nicole était également la sœur de feu Marc-André (feu Annette Laliberté) et feu Robert (feu Francine Letarte). Un merci tout spécial à sa sœur Diane pour son accompagnement et son soutien. La famille remercie également tout le personnel de l'unité de cardiologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site: www.fmcoeur.qc.ca, Tél.: 1-888-473-4636 ou à la fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), www.fondationduchuq.org, Téléphone: 418-525-4385. Les funérailles sont sous la direction de