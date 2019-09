GAUMOND, Denise Simpson



À Lévis, le 19 septembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Denise Simpson, épouse de monsieur Doris Gaumond, fille de feu monsieur Rosario Simpson et de feu madame Léda Samson. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (feu Michel Blouin), Alain, Francis (Isabelle Couillard) et François (Sandra Ruel); ses petits-enfants: Julie Blouin (Samuel Bédard), Michael Gaumond, Jade Gaumond, Alexandre Gaumond (Camille Bédard) et William Gaumond; ses arrière-petits-enfants: Daphnée et Maik; ses frères et soeurs: feu Jean-Paul (feu Gisèle Bégin), feu Gisèle (feu Rosaire Tardif), feu Fernand (Jeanne-D'Arc Tondreau), feu Maurice (feu Gaétane Gosselin), Louisette (feu Joseph Bégin), feu Huguette, feu Laurent (Ghislaine Dumont), Guy (feu Jeanne Giguère); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gaumond: feu Laurette (feu Edmond Lévesque), feu Dollard (feu Yvette Picard), feu Thomas (feu Jacqueline Carrier), feu Claude (feu Liliane Mercier), feu Patrick (feu Jeannine Roberge), feu Yves (feu Ghislaine Gagné), Gabriel (Estelle Tremblay), Denys (Andrée Leclerc), Louise (feu Paul Roy), Audette (feu Jean Marmet) et Jean-Paul (Monique Pouliot); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à toutes les personnes qui lui ont prodigué leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera aule vendredi 27 septembre de 19h à 22h et le samedi 28 septembre à compter de 9h.