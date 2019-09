PERREAULT, Lise Lévesque



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 8 septembre 2019, à l'âge de 65 ans, est décédée dame Lise Perreault, fille de feu dame Évangéline Vigneault et de feu monsieur Albert Perreault. Elle était l'épouse de monsieur François Lévesque. Elle demeurait à Sept-Îles.La famille vous accueillera aule samedi 28 septembre 2019 de 13h à 15h30. Elle laisse dans le deuil, outre son époux François; ses enfants: Manon (Michaël Rioux), Carl (Lucie LaHaye) et Karine; ses petits-enfants: Mariann, Christopher, Louis, Lucka, Benoît, Léo, Charles et Laurent. Elle laisse également dans le deuil ses meilleur(e)s ami(e)s, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur ainsi que ses neveux, nièces, cousins et cousines. La famille tient à remercier tout le personnel du 9e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec et le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 450 avenue St-Jean Baptiste, bureau 10, Québec (Québec), tél. : 418-683-2323.