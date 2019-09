BOLDUC, Ghislaine Lessard



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 17 septembre 2019, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédée entourée de l'amour de sa famille, dame Ghislaine Lessard, épouse de feu monsieur Arthur Bolduc. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Lessard et de feu dame Julia Thibault. Elle demeurait à St-Ferréol-les-Neiges. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité en présence du corps,de 12h30 à 14h auLe corps sera déposé au cimetière de Saint-Ferréol-les-Neiges sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, son gendre et sa belle-fille: Chantal (feu Alain Lachance) (Daniel Morency), Sylvain (Manon Tremblay); ses petits-enfants: Marie-Eve Lachance (Johnee Fontaine), Maxime Lachance (Sophie Simard), Catherine Lachance (Simon Lalancette) et Sofie-Soleil Bolduc; ses arrière-petits- enfants: Mélicia, Logan, Etienne, Zoey et son futur petit-fils Charles; ses sœurs et ses belles-soeurs: Marie-Rose (feu Benoit Bilodeau), feu Gilles (Rosette Lessard), Nicole (feu Claude Gagnon), feu André (Chantal Garneau) et elle était la soeur de feu Aurèle (feu Anita Larouche), feu Henri, feu Micheline (feu Jean-Guy Pichette); sa belle-soeur de la famille Bolduc: feu Roméo (Adrienne Verreault) et elle était la belle-sœur de feu Albert. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier sincèrement le personnel de l'unité du 3ième étage de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré et la docteure Caroline Kochuyt pour leurs bons soins. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré (Qc) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/