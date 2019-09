GIRARD, Lucette Coudé



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 septembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Lucette Coudé, fille de feu Idonia Gagnon et de feu Adrien Coudé. Elle était l'épouse de monsieur Joseph Girard. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillera le samedi 28 septembre à compter de 13h au salon commémoratifet de là au cimetière de Sainte-Thérèse de Lisieux. Madame Coudé laisse dans le deuil son époux monsieur Joseph Girard; ses enfants: Johnny (Suzanne Doiron) et Nathalie (Gilles Laperrière); ses petits-enfants: Jonathan, Roxanne (Maxim), Catherine (Antoine) et Mélissa Doiron (fille de Suzanne, Félix) ; ses arrière-petit-enfants: Kendrick, Jordan et Chloé ; ses sœurs et son frère: Mable (Réal Coudé), Francine (Georges Girard), Suzie (Jean-Claude Pouliot) et Yvon (Carole Garneau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.