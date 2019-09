BOUTET, Liliane



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 23 septembre 2019, à l'âge de 84 ans et 8 mois, est décédée madame Liliane Boutet, épouse en premières noces de feu Monsieur Régent Caouette et en secondes noces de feu monsieur Roger Laperrière, fille de feu madame Florence Simard et de feu monsieur Jean-Baptiste Boutet. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11 h à 14 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Robert Caouette (Diane Rousseau), Michel Caouette (Nathalie Leclerc), Marie-Claude Caouette, Guylaine Caouette (Denis Rousseau); ses petits-enfants: Donald Caoueatte (Marie-Pier Desmeules), Isabelle Caouette (Mathieu Allaire), Marjolaine Boucher (Éric Nadeau), feu Bruno Caouette, Vicky Caouette (François Picard), Amélie Morin (Gino Cantin); ses arrière-petits-enfants: Mélodie, Rosalie, Virginie, Thomas, Théo, Coralie et Jacob; ses frères et sœurs: feu Robert, Irène (Jacques Gravel), Rita (Yvon Pelletier), feu Richard (Noëlla Aubé); sa belle sœur Rachel Caouette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Levasseur et le personnel du 5e étage de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, téléphone : 418 525-4385, courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.