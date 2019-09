BOISSONNEAULT, Gérard



À l'Hôpital de Montmagny, le 13 septembre 2019, à l'âge de 80 ans et 10 mois, est décédé monsieur Gérard Boissonneault, époux de feu madame Thérèse Gamache. Il était le fils de feu monsieur Omer Boissonneault et de feu dame Amaryllis Comeau. Il demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 27 septembre 2019 de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles à compter de 9h.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Huguette Lapointe), Linda (Michel Perron), Sylvie (André Pouliot), Yves (Sylvie Simard); ses petits- enfants: Cathy (Jean Ottawa) et Daniel Boissonneault, Keven, Megan et Justin Boissonneault; ses frères et sœurs: feu Émilien (Yolande Demers), Jeannine (feu Robert Thériault), feu Georges-Albert, Pierre (Sheila Jones), Denise (Pierre Barbeau), Marcel (Chantal Dubé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gamache: feu Yvonne, feu Albert (feu Madeleine Lamontagne), feu André, feu Eugène, feu Cécile, feu Maurice (feu Alfreda Gagnon), feu Armand, feu Gérard (feu Éliane Desrosiers), feu Alphonse, feu Léo (feu Gisèle Ouellet), Alfred (Denise Fortin), feu Raymond (Pauline Avoine), Germaine (Bertrand Cloutier), Ange-Aimée (feu Pierre Tondreau); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier madame Patricia et madame Mélanie de la Résidence l'Orchidée de Berthier-sur-Mer, ainsi que le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la