ROY, Laval



C'est avec beaucoup de tristesse, que nous vous annonçons le décès de monsieur Laval Roy, survenu le lundi 16 septembre 2019 à sa résidence, à l'âge de 78 ans et 2 mois. Il était le fils de feu monsieur Adjutor Roy et de feu madame Yvonne Vallée. Il demeurait à Saint-Just-de-Bretenières. Selon ses volontés, il n'y aura aucune cérémonie funéraire. L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Just-de-Bretenières le samedi 28 septembre 2019 à 14h sous la direction de la maison funéraire :Il était le frère de: feu Yvette (feu Marcel Gilbert), Rita (Roger Bolduc), Gisèle, feu Monique (feu Benoit Dion), Gérard, Réal et Rollande. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s très cher(ère)s. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3 ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8.