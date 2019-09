DRAPEAU, Denise Fortier



À Beauport, le 22 septembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Denise Fortier, épouse de feu monsieur Gaston Drapeau. Née à Ste-Brigitte-de-Laval, le 7 janvier 1937, elle était la fille de feu monsieur Léude Fortier et de feu madame Lucia Corriveau. Elle demeurait à Québec (arr.Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 10 h au centre commémoratifMadame Fortier laisse dans le deuil ses filles : Johanne Drapeau (Denis Lecompte) et Marlène Drapeau (Gilbert Marcotte); ses petits-enfants : Audrey Lecompte (Alexandre Jutras), Stéphanie Lecompte (Éric Ranger) et Marie-Pier Giroux (Simon Laliberté); ses arrière-petits-enfants : Gabriel et Olivier Jutras, Eva-Rose Ranger et Thomas Laliberté; ses sœurs et son frère: feu Lucille Fortier (Arthur Auclair), Jean-Noël Fortier (Carmen Dostie) et Louisette Fortier (Marcel Lapointe) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drapeau: feu Fernand Drapeau (Marie-Paule Rodrigue), feu Jean-Claude Drapeau (Georgette Rodrigue), feu Jacqueline Drapeau (Jean-Noël Sanschagrin (Pauline Turgeon)), Marcelin Drapeau, George-Aimé Drapeau (Micheline Paquet), René Drapeau (Gaétane Fortier) et Lise Drapeau (Denis Pagé); ses belles-sœurs Marguerite Verret et feu Jenny Ross ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Un remerciement spécial à l'équipe des soins de la maison Villar, plus particulièrement à madame Michelle Chiasson, ainsi qu'au personnel du CHSLD Saint-Augustin pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com