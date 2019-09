«A Moody Christmas»: une série de Fox tournée à Montréal

Une minisérie américaine mettant en vedette Jay Baruchel, Elizabeth Perkins et Denis Leary sera tournée à Montréal cet automne, a appris Le Journal.

Intitulée A Moody Christmas, cette série de six épisodes de 30 minutes sera diffusée sur la chaîne américaine Fox, en décembre. Le tournage débutera d’ici la fin du mois, dans les Studios MELS.

Adaptée d’une série humoristique australienne, A Moody Christmas mettra en scène une famille dysfonctionnelle, les Moody, qui se réunit pour les fêtes de Noël. Denis Leary et Elizabeth Perkins joueront les parents qui reçoivent chez eux leurs trois grands enfants et les conjoints de ceux-ci, avec les malaises et les chicanes de famille que ce genre de party peut provoquer.

L’acteur montréalais Jay Baruchel (Goon, Million Dollar Baby) se glissera dans la peau du fils aîné de la famille, un éternel ado immature et impulsif qui vit encore chez ses parents.

Des suites ?

Selon le site Deadline Hollywood, le réseau Fox aimerait éventuellement produire d’autres miniséries basées sur les mêmes personnages en suivant les Moody dans d’autres réunions familiales, comme un mariage, un enterrement ou des vacances en famille.

A Moody Christmas n’est pas la seule série américaine à être tournée au Québec cette année. La série historique Barkskins est en tournage dans la région de Québec depuis le mois de juin. Et la quatrième saison de la série The Bold Type sera tournée à Montréal jusqu’en mars 2020.