BOUCHARD, Jean



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 septembre 2019, est décédé, à l'âge de 52 ans, monsieur Jean Bouchard. Il était le fils de monsieur Jean-Marie Bouchard et de madame Michèle Blanchet. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances ausamedi le 28 septembre 2019 de 19h à 21h.Dimanche, jour de la célébration, le complexe ouvrira ses portes à compter de 10h. Outre ses parents, il laisse dans le deuil son frère: Yves Bouchard (Francine Laliberté); sa soeur: Annick Bouchard (René Vachon); ses neveux et nièces: Élyse Bouchard-Vachon (Gabriel Larivière), Xavier Bouchard-Vachon et Samuel Bouchard-Vachon; ses oncles et ses tantes; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique du Québec (SLA) via leur site internet. Des formulaires seront également disponibles au complexe funéraire. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi qu'à madame Sandra Trudel et son personnel de la résidence d'accueil qu'elle dirigeait, pour l'attention et les bons soins prodigués.