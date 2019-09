D'ANJOU, Herman



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus de Québec, le 24 septembre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé, entouré de ses proches, monsieur Herman D'Anjou, époux de madame Diane Nadeau, fils de feu monsieur René D'Anjou et de feu madame Cécile Lévesque. Natif de Saint-Gabriel-de-Kamouraska, il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances aule vendredi 27 septembre 2019 de 19 h à 21 h et samedi à partir de 11 h.et de là au crématorium. M. D'Anjou laisse dans le deuil outre son épouse adorée, ses précieuses filles : Mélanie (Louis Lavoie) et Caroline (Nicolas Boivin), ses quatre petits trésors : Éloïc et Josef Lavoie; Maxence et Léonard Boivin; son frère et ses sœurs : Sarto, Nicole (feu Donat Tremblay), Linda (Claude Royer) et Annie (Alain Gendron) ; sa belle-mère : Jeannette Lemelin (feu Aurore Nadeau) ; sa belle-sœur et son beau-frère : Joceline Nadeau (Guy Demers) et Yoland Nadeau (Michelle Turgeon), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami( e)s. Sincères remerciements à tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, 418 683-8666, www.cancer.ca.