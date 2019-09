PLANTE, Fernand



Au Centre d'hébergement Chanoine- Audet, le 24 septembre 2019, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédé monsieur Fernand Plante, époux de madame Albertine Bilodeau, fils de feu monsieur Alfred Plante et de feu madame Nellie Roy. Il demeurait à Saint-Lambert de Lauzon. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Daniel Murray), Hélène, Gabriel et Jocelyn; ses petits-enfants: Mélissa (Rémi Langevin), Sarah (Simon Leclerc) et Roxanne (Jessy Vachon) Murray, François, Michaël, Dany et Benoit Paquet; ses arrière-petits-enfants: Charles et Émile Langevin, Jayden Vachon-Murray; ses soeurs: Yolande et Georgette Plante; ses belles-soeurs: Pauline et Laurence Bilodeau; ses beaux-frères: Rosaire (Rita Arteau) et Jean-Noël (Hélène Clairmont) Bilodeau; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel médical et infirmier du Centre d'hébergement Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Lambert de Lauzon. La famille vous accueillera à lale vendredi 4 octobre 2019 à compter de 12h.