BOUCHER CLOUTIER, Thérèse



À l'Hôpital de Montmagny, le 16 septembre 2019, à l'âge de 86 ans et 10 mois, est décédée madame Thérèse Boucher épouse de feu monsieur Clément Cloutier. Elle demeurait à L'Islet. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Carole (Gilbert Blanchet), Jacques et Suzanne; ses petits-enfants: Guillaume et Véronique Blanchet (Philippe Demers), Frédéric Cloutier (Roxane Boutin), Samuel et Sarah Bernier (Manesh Sonah); ses arrière-petits-enfants: Laurie et Emma Demers, Sunny et Alysun Bernier; Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Louis-Noël (feu Fernande Cloutier), feu Françoise (feu Guy Brochu), Clotilde (feu Roger Poitras), Gertrude (Gérard Lacasse), feu Benoît (Lucille Ouellet) et feu Gemma Boucher (feu Laurent Poitras), ainsi que de Fernand Cloutier (Mariette Caron). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leurs attentions, leur soutien et l'excellence de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3, https://www.cancer.ca/fr-ca ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 440, boul. Vachon Sud, C.P. 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4, www.alzheimerchap.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 10h30.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.