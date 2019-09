CÔTÉ, Madeleine Joncas



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 16 septembre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Madeleine Joncas, épouse de monsieur Pierre Côté, fille de feu monsieur Joseph Joncas et de feu madame Gracia Gosselin. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean Chrysostome. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Dominic et Jean-François (Cyndia Roy); ses petits-enfants: Raphaël, Charles-Édouard, Laurie-Ève et Rosemarie; ses frères et soeurs: feu Jeannette (feu Roger Roberge), feu Rénald (Marie-Marthe Cantin), feu Jacqueline (feu Paul Ferland). Huguette (feu Charles Samson), Gisèle (feu Marc Laplante), feu Claude (Céline Audet), feu Bernard, Marthe (feu Denis Prémont), Yves (Madeleine Morin), feu Gaston (Lucille Martineau), feu Francine (feu Jean Marquis) et Pierre (Diane Laberge); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Côté: Françoise (feu Jacques Dion), Richard (Lise Vachon), feu Madeleine (feu Claude Robin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison des soins palliatifs du Littoral. https://dons.mspdulittoral.com/accueil. La famille vous accueillera auà compter de 11h.