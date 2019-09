BUREAU-BLANCHETTE



Jeanne d'ArcÀ l'Hôpital général juif de Montréal, le 15 septembre 2019, est décédée à l'âge de 93 ans et 7 mois, Mme Jeanne d'Arc Bureau épouse de feu M. Louis Blanchette, demeurant à Montréal, autrefois de Trois-Rivières. La famille accueillera parents et ami(e)s à laHeures d'accueil: le samedi 28 septembre à partir de 12h.Par la suite, l'urne sera déposée au Columbarium Richard & Philibert. La défunte laisse dans le deuil, ses enfants: Louise et Benoit Blanchette (Luce Dumont); ses petits-enfants: Étienne et Roxanne Blanchette; ses sœurs: feu Sr Carmen, feu Céline (Robert Béluse), feu Rose (Claude Malouin) et Cécile (feu André Lagacé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blanchette: feu Jean-Charles (feu Marie-Paul Marquis), feu Fernande (feu Henri Poulin), feu Benoit (feu Jeanne Poirier), Thérèse (Jean-Marie Gauron), feu Laurent (feu Lucia Langlois), Marc (feu Gilberte Blanchette), feu Clément (feu Anna Beaulieu), Charlotte (Come Lambert) et feu Gérard (Madeleine Blanchette); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire témoigner sa reconnaissance aux personnes qui l'ont accompagnée.