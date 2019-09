BOILARD, Gertrude Caux



Au CHSLD de St-Sylvestre, le 24 septembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Gertrude Caux, épouse de feu monsieur Gilbert Boilard. Elle demeurait à St-Narcisse-de-Beaurivage. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Bruno (Diane Demanche), Isabelle (Jean Perillat), Francine (Alain Caux), ses petits-enfants : Gabriel (Aurélie Schmidt) et Dominik (Mélanie Bourgeois) Boilard, Brigitte (Matthew Fazakas), Monique (Marcel Gareau), Marc et Joël (Ashley Laturnus) Perillat, Anne-Marie (Patrick Chicoine), Johannie (David Martineau), Élise (Jonathan Pelletier) et Evlyne Caux; ses arrière-petits-enfants : Victor et Vernon Fazakas, Claire Isabelle Gareau, Georgia Perillat, Louis-Philippe et Jonathan Chicoine, Megane et Derek Pelletier; son beau-frère Roland Lacasse (feu Marianne Boilard) et sa belle-soeur Thérèse Lemire (feu Joseph Boilard). Elle laisse également dans le deuil ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de St-Sylvestre pour leurs très bons soins prodigués à notre mère. La famille vous accueillera aule vendredi 27 septembre 2019 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h30.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial.