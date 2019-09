LABBÉ, Laurette



À Québec, le 16 septembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Laurette Labbé, épouse de feu monsieur Jacques Garneau, fille de feu madame Yvonne Pagé et de feu monsieur Joseph Labbé. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 28 septembre 2019, de 11 h à 14 h. Elle laisse dans le deuil sa fille Nathalie; son petit-fils Charles; ses frères Robert (feu Jacqueline Cadorette) et feu Armand (feu Yvette Paquet); sa sœur feu Yolande (feu Jean-Louis Mathieu); ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses bons ami(e)s. Un merci spécial au Docteur Étienne Durand de l'Hôpital Saint-Sacrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca ou à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital Saint-Sacrement, téléphone : 418 525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.