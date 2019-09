GOSSELIN, Raymond



À la merveilleuse Maison Michel-Sarrazin, le 23 septembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Raymond Gosselin, fils de feu dame Gérardine Lavoie et de feu monsieur Joseph Gosselin. Il était l'époux en premières noces de feu dame Gaétane Chartier et conjoint de dame Mariette V. Béchard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale vendredi 27 septembre 2019 de 19 h à 21 h,de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Josette Paré), Pierre (Cristopher John Iannuzzi), Hélène et Marc (Dina Dana Gosselin); ses petits- enfants: Catherine (Michel Rochette), Jean-François (Yan Spence), Marc-André (Olivier Pelletier), Stéphanie, Lara et Talia; ses arrière-petits-enfants: Alex, Vincent et Mireille. Il était le frère de: feu Laurent Gosselin (feu Lydiane Doucet), feu Roch Gosselin (Marguerite Asselin), feu Jules Gosselin (feu Candide Croft), feu Simon Gosselin (feu Lucette Gagné), feu l'abbé Xavier Gosselin, Jeannette Gosselin (Paul-Marie Tremblay), Pauline Gosselin (feu Roger Boivin), Françoise Gosselin (feu Claude Vézina), Simone Gosselin (Gilles Ouellet), Pierrette Gosselin (Louis-Marie Bhérer), Claude Gosselin (Danielle Tanguay) et Lucie Gosselin (Éric Camier). Il était le beau-frère de la famille Chartier: feu Rose-Hélène (feu Alexandre Mathieu), feu Gertrude, feu Berthe, feu Sylvio (Laurence Asselin), feu Juliette, feu Paul-Arthur, feu Charles-Eugène (feu Éliane Chiquette), feu Jacques et feu Jacqueline. Sont aussi affectés par son départ la famille de sa conjointe; ses enfants: Jean Béchard (Johanne Desparois), Caroline Béchard et Louis Béchard (Nicole Rodrigue); ses petits-enfants: Virginie, Anne-Marie et Jérôme Blouin; sa sœur et son beau-frère: Lise V. Moreau (Michel Moreau); ses neveux: Pierre Moreau (Nathalie Brouard) et Georges Moreau (Céline Bédard); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec (unité d'oncologie) ainsi que le personnel de la Maison Michel-Sarrazin, en particulier le Dr Michel Turgeon pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc), G1T 1P5, tél. : 418-688-0878.