SAVARD, Louise Roberge



La famille a le regret de vous annoncer le décès de madame Louise Roberge, à l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 septembre 2019, à l'âge de 74 ans et 10 mois, épouse de monsieur Rosario Savard. Elle demeurait à Portneuf. La famille recevra les condoléances, à partir de 9 h,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMadame Roberge laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Denis (Francine Pagé) et Romain (Julie Pascal); ses petits-enfants: Jérémie (Lisa Schmiedlechner) et Maxime (Isabelle Larose); Pierre-Olivier (Émilie Toussaint), Catherine (Julien Martel) et Florence (Simon-Pierre Gadoury); son arrière-petit-fils Théo. Elle était la soeur et la belle-soeur de: Huguette (feu Napoléon Frenette), feu Charles, feu Michel (feu Odile Fleury), feu Damien, feu Gilles (Nicole Petit), Lise, Rita; Lucette Savard, Jean Guy (Gilda Marcotte), René (Danielle Keachie), Nicole (Marcel Henry), Lise (feu Gaston Labrecque), Françoise, Michel, Laurent (Lauraine Leclerc), Normand. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du département de l'hémodialyse et des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation canadienne du rein, 1675, chemin Sainte-Foy, local 1, Québec, (Québec) G1S 2P7