CRÉPEAULT, Pierre



À son domicile, le 14 septembre 2019, à l'âge de 54 ans, est décédé M. Pierre Crépeault, époux de dame Chantal Bélanger, fils de feu M. Jean Crépeault et de feu dame Charlotte Desjardins. Il demeurait à Shannon, originaire de St- Grégoire de Montmorency. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 14h.et de là au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. Il laisse dans le deuil outre son épouse Chantal, ses fils: Jonathan (Claudia Béchard) et Sébastien; ses petits-enfants: Gabriel, Léa et William; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bélanger: Agathe (Sylvain Morin), Rosée (Jean-Marc Turcotte), feu Carole (Jean-Claude Caron), Monique (Julien Tremblay), Ghyslain (Jeanne-Marie Gallant), feu Nicole (Louis Fillion) et Annie (Michel Tremblay); son frère Daniel ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncle, tante, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. Par téléphone au 1(888) 473-4636 / site internet coeuretavc.ca