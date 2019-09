BARBEAU, Jean



Le 28 août 2019, Jean Barbeau s'est éteint paisiblement aux côtés de sa conjointe, des suites d'une longue maladie, à l'hôpital Royal Victoria de Montréal. Dramaturge et scénariste prolifique, il a mené une vie heureuse et bien remplie au service de la culture québécoise, au Canada comme à l'étranger. Il avait 74 ans. Fils de feu Raymond Barbeau et de feu Jeanne Bussières, il laisse dans le deuil sa conjointe Micheline Parent, son fils Jean-François et Monique Ouellette sa mère, ses beaux-fils: Édouard et Antoine Michaud; son frère Gilles (Juliette Delrieu), ses soeurs: Louise Barbeau et Lynn Barbeau, sa tante Doris Hardy (Sylvio Poisson), son filleul Martin Barbeau ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins et cousines. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital Royal Victoria de Montréal, pour leurs bons soins et leur soutien. La famille accueillera parents et ami(es) au Complexe funérairele samedi 28 septembre de 9h à 12h. L'inhumation se fera ensuite au Cimetière de Saint-Romuald en présence de sa famille.