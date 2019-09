CORBIN, Mario



À Québec, le 17 septembre 2019, est décédé monsieur Mario Corbin, époux de dame Suzanne Poulin. Il était le fils de feu dame Pierrette Gingras et de feu monsieur Raymond Corbin. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Outre son épouse Suzanne, Mario laisse dans le deuil sa fille bien-aimée Annabelle Corbin et son gendre Marjolin Roy; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Jocelyn (Linda Laforest), Odette, Marlène, Marie-Josée, Christiane, Martin (Jimmy Tremblay); de la famille Poulin qu'il aimait beaucoup: Lise (André Rapport), Nicole (Denis Asselin), Denise (Jean-Claude Tremblay), Gaétane (Michel Royer) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s qu'il adorait. La famille remercie spécialement le Dr Yves Bédard qui a été présent pour lui jusqu'à la fin, de même tout le personnel de l'IUCPQ pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site: www.fqc.qc.ca, Tél.: 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de