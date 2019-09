MONTMINY, Serge (Bobby)



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 septembre 2019, à l'âge de 72 ans et 8 mois, est décédé monsieur Serge "Bobby" Montminy, conjoint de madame Louise Nolin. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants par alliance: Nathalie et Eric; ses petits-enfants par alliance: Mélodie, Noémie et Alexandre; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Nolin: Michel (Michèle Harton), Benoit (Kathy Bibeau), feu Christian, Jocelyn (Lorraine Leclerc) et Johanne (Luc Gaudet); ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à l'équipe du CLSC de Lévis, Robert Gaudreau et Nathalie Bilodeau, le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et le docteur Frédérique Bissonnette pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, section Québec (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc). La famille vous accueillera auà compter de 12h.