TANGUAY, Marie-Jeanne Dubé



Au CHSLD de Lévis, le 11 septembre 2019, à l'âge de 99 ans et 2 mois, est décédée dame Marie-Jeanne Dubé, épouse de feu monsieur Raynald Tanguay. Elle était la fille de feu Gaudias Dubé et de feu Maria Roy. Autrefois de Saint-Vallier, elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Bernadette, Benoît ( Louise Lajoie ), Cécile, Lucille ( Benoît Guay ), Pierre (Rose Côté), Germain (feu Joane Lequy), Louis-Marie ( Sylvie Fréchet ), Michel (Clémence Tanguay ). Ses petits-enfants: Joane, Marie-Ève, Gilles, Louis, Daniel, Philippe, Catherine, Geneviève, Isabelle, Julie, Gabriel, Amélie, Simon, Antoine, Valérie, Jean-Bastien, Samuel, ainsi que leur conjoint(e). Ses arrière-petits-enfants : Elsa, Jeanne, Félix, Alice, Rosalie, Marguerite, Julien, Émile, Éloïse, Édouard, Liliane, Maude, Maéli, Alexandre, Séliane et Romy. Elle était la sœur de feu Louis Dubé. Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs: Roselle Lehoux-Dubé et Thérèse Tanguay-Morin, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e). La famille recevra les condoléances à l'église Saint-Vallier-de-Bellechasse, 369, avenue de l'Église, Saint-Vallier, QC G0R 4J0. Le samedi 28 septembre 2019 à compter de 12h.La mise en terre des cendres aura lieu après les funérailles au cimetière de Saint-Vallier. Sincères remerciements au personnel du 6e étage du CHSLD de Lévis pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Vallier ou un don à La Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la