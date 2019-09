CÔTÉ, Vianney



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 septembre 2019, à l'âge de 90 ans et 4 mois, est décédé monsieur Vianney Côté, époux de madame Magella Lavoie, fils de feu madame Julia Côté et de feu monsieur Dorilla Côté. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, auvendredi le 27 septembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 28 septembre 2019 de 9h à 10h15.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Outre son épouse, madame Magella Lavoie, il laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Fabienne Belleau), Hugues (Chantal Gobeil), Odette, Jacques (Solange Lebel), Denise (Jean Côté) et Anne (François Denis); ses petits-enfants: Etienne (Maude St-Amant), Jean-Michel, Frédéric (Pascale Villani), Rémi (Clara Sévigny-Bachand), Dominic, Jean-Philippe, Benoît (Camille Trépanier), Catherine (Charles Fournier), Marc-Antoine, Gabriel (Mathilde Côté), Jérôme (Elisabeth Guay) et son arrière-petit fils Olivier; ses sœurs: Isabelle (feu Bernard Fraser), Lucette et Grace (André Paré. Il est allé rejoindre ses frères et ses autres sœurs: Gilberte (feu Antonio Bussières), Rose-Yvonne (feu Gérard Bussières), Thomas-Louis (feu Thérèse Lavoie), Germaine (feu Antonio Fortin), Philippe (Laurencia Gobeil), Lauréat (feu Germaine Girard), Thérèse (feu Lucien Dion), Georgette Côté (feu Gérard Fortin et feu Omer Godbout), Mariette (feu Germain Dumais), Jean-Jules (Gabrielle Morin), Charles (feu Jeanne Perreault), Lucie (feu Benoît Bouchard), Jean-Marie (Marie Côté). Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lavoie: Armand Tremblay (feu Marie-Ange Lavoie), Colombe Pouliot (feu Azarias Lavoie), François Lavoie (Cécile Noël), Bertrand Gaudrault (feu Colombe Lavoie), Jean-Marie Lavoie (Louisette Hamel), Marianne Lavoie, Pauline Fortin (feu Jean-Guy Lavoie), Raynald Lavoie (Raymonde Plourde) et Murielle Lavoie (Gaétan Riverin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille Côté tient à remercier tout le personnel, en particulier le personnel du P-3000 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement, leurs bons soins et la belle compassion dont ils ont fait preuve. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec tél: 418-525-4385, site Web: www.fondationduchudequebec.ca et/ou à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC, tél: 418-682-6387, site web: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.