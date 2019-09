MERCIER, Lucien



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 septembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Lucien Mercier, époux de madame Yolande Bolduc. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi 27 septembre de 19h à 22h au centre commémoratifoù la famille vous accueillera à compter de 9 h 30. Monsieur Mercier était l'époux de madame Yolande Bolduc et le père de: Lyne (Michel Arseneau), Lucie (Guy Barrette), Julie, Isabelle (Jean-François Larouche), feu Jean et feu Martine. Il laisse également dans le deuil ses petits- enfants: Mathieu (Josée Dionne), Annie Barrette (Dominic Boucher), Simon, Nicolas M-Arseneau, Faye, Yan M- Dandeneault, Charles-Éric et Anne- Sophie Bélanger; ses arrière-petits- enfants: Charles, Ludovic, Julia-Kim Boucher et William Barrette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédé dans la mort, ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bolduc. La famille aimerait remercier le personnel des soins d'insuffisance cardiaque de l'Hôpital St-Sacrement ainsi que celui de l'unité de cardiologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca ou à la fondation de votre choix.