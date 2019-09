Conserver sa voiture longtemps, c’est payant!

Dans la société de surconsommation dans laquelle nous vivons, on peut facilement être tenté d’acquérir une voiture neuve plutôt que de réparer celle qu’on possède déjà.

Dans le cadre de ce quatrième épisode de la deuxième saison de Podcast de chars sur QUB Radio, Frédéric Mercier et Germain Goyer vous fournissent quelques trucs pour conserver sa voiture le plus longtemps possible.

En plus d’être un geste économique, il s’agit d’un geste écologique.