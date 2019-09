PHILIPPE, Mariette



Au Centre d'Hébergement de Maria le 19 septembre 2019 est décédée le à l'âge de 74 ans, madame Mariette Philippe fille de feu Béatrice Poirier et de feu Pierre- Eudore Philippe, elle demeurait à St-Omer. Madame Philippe laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Carmen (Michel Gagnon), René (Lucie Bergeron), Lucien (Angèle Fournier), Gaétane (Odette Lavoie); ses neveux et nièces: David (Linda Savoie), Geneviève, Claire-Hélène (Danik Landry), Martin; ses petits-neveux et petites-nièces: Émie Pierrot, Lili-Rose, Béatrice, Arthur. La famille vous accueillera le vendredi 27 septembre à compter de 19h à laLes heures de visite sont de 19h à 21h.L'inhumation aura lieu au cimetière de St-Omer. Il est à noter que samedi jour des funérailles le salon ouvrira à 9h. La direction a été confiée à laTout marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Résidence St-Joseph, 491, Perron, Maria (Qc) G0C 1Y0. La famille remercie le Dr Thibault et tout le personnel du 2e étage du CHSLD de Maria pour leurs bons soins et leur approche humaine. Le personnel de la Maison funéraire Santerre & fils offre à la famille ses plus sincères condoléances et la remercie pour sa confiance.