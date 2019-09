OUELLET, Jean-Marie



Le 20 septembre 2019, est décédé au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, Hôpital de Chicoutimi à l'âge de 86 ans et 11 mois, M. Jean-Marie Ouellet, époux de feu Mme Cécile Gagnon, demeurant à Jonquière autrefois de St-Pamphile. Il était le fils de feu Mme Simone Avoine et de feu M. Alfred Ouellet. La famille accueillera les parents et ami(e)s le samedi 28 septembre 2019, de 13 h à 15 h, àIl a été incinéré au crématorium de l'Alliance funéraire du Royaume et les cendres seront inhumées au cimetière du parc de St-Pamphile. Il laisse dans le deuil ses enfants: Roland Ouellet, Francine (Daniel Tremblay) et Gilles; ses petits-enfants: Karenne, Keven, Vicky et son arrière-petite-fille Camélia. Il est allé rejoindre sa petite-fille Cindy et sa 2e conjointe feu Mme Monique Dionne. Il était le frère de: feu Paul-Emile, Claude, feu André, Bermance, feu Réjean, feu Réjeanne, feu Thérèse, Yolande. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital de Chicoutimi pour les bons soins prodigués à M. Ouellet. Pour les personnes désireuses d'offrir des dons, une personne bénévole de la société canadienne du cancer sera présente au salon afin de les recueillir.