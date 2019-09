COUTURE, Doris Langlois



À l'Hôpital de Montmagny, le 22 septembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Doris Langlois, épouse de monsieur Henri Couture. Elle était la fille de feu monsieur Émile Langlois et de feu dame Liliane Laprade. Elle demeurait à Ste-Apolline-de-Patton. La famille recevra les condoléances à lale samedi 28 septembre 2019, jour des funérailles à compter de 13h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Henri, sa fille Suzanne Couture (Raymond Comeau), elle était la mère de feu Andrée Couture (Michel Guillemette). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Alexandre Caron (Karine Grenier), Samuel Caron (Carol-Ann Dion), Patrick Guillemette (Sarah Bilodeau), Sophie Guillemette (Mathieu Robin); ses 4 arrière-petits-enfants: Rose, Zack, Jade et Nathan, sa sœur Pierrette Langlois (Denis Godbout), ses frères: Léonard Langlois (Gisèle Gaudreau) et Jean-Guy Langlois (Isabelle Tousignant), ses belles-sœurs: Céline Nicole (feu Fernand Langlois), Yolande Nicole (feu Jean-Paul Langlois), Huguette Bernier (feu Gaston Langlois); ainsi que ses frères et sœurs qu'il l'ont précédée, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Couture, de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur dévouement et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la