LEVESQUE, René



Au CHSLD Vigi St-Augustin, le dimanche 15 septembre 2019, à l'âge de 98 ans et 4 mois, est décédé monsieur René Levesque, policier retraité à la Ville de Québec. Il était l'époux de feu Jeannine Côté, et le fils de feu Lucien Levesque et de feu Laura Lajoie. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à compter de 10h. Les cendres seront placées en columbarium à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Francine Delisle), Richard, et Diane (Alain Béland); ses petits-enfants: Nancy Levesque (André Savage), Daniel Levesque (Isabelle Pageau), Marie-Philippe Béland (Dave Tremblay) et Andréanne Béland (Noémie Boivin); ses arrière-petits-enfants : Christopher Savage et Mavrick Levesque; ses frères et sœurs : feu Juliette (feu Honoré Bhérer), feu Germaine (feu Jos Courville), feu Paul (feu Gertrude Beaudoin) et feu Bernadette (feu Paul Lechasseur); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: feu Gemma (feu Claude Trudel), feu Yolande (feu Howard Harriett), feu Yves (Gertrude Thibeault), feu Lucille (feu Roland Francoeur), feu Blanche (Jean-Claude Simard) et Michel (Nicole Thibeault); ses demi-frères et demi-sœurs de la famille Auclair : Huguette (feu Jean-Claude Rousseau), feu Jean-Guy (feu Denise Dorval), feu Yvan (feu Gisèle Hamel), feu Louise (feu Jean-Guy Bélanger); ses filleuls(es) : Lynn Harriett, Yves Côté, Sylvie Francoeur, Norman Harriett et Daniel Levesque; plusieurs neveux, nièces et de nombreux amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Vigi St-Augustin pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec (QC), G1S 3G3.