RAYMOND, Monique



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 23 septembre 2019, à l'âge de 76 ans et 6 mois, est décédée madame Monique Raymond, conjointe de feu monsieur Gaston Richard, fille de feu madame Marie-Rose Barbeau et de feu monsieur Alexis Raymond. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule dimanche 29 septembre 2019, de 8 h à 11 h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de St-Louis de Kamouraska. Elle laisse dans le deuil ses 2 fils: Luc et Bruno Richard; son petit-fils Félix; son conjoint Claude Pépin et ses enfants; ses 2 brus Marie-Josée Bérubé et Lyne Poitras; ses frères et soeurs; ses beaux-frères et belles-soeurs; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des amis du Jeffery Hale, 1270 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1S 2M4. Des formulaires seront disponibles sur place.