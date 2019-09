Distractions au volant: nouvelle opération policière à Québec

Pour la troisième fois cette semaine, la police de Québec tient une campagne spécifique contre les distractions au volant sur son territoire, jeudi.

Les policiers auront à l’oeil les automobilistes principalement à quatre endroits considérés comme étant «stratégiques» et «souvent le lieu d’accident routier», soit les secteurs du chemin des Quatre-Bourgeois, de la rue Dorchester, du boulevard Wilfrid-Hamel ainsi que de la 1re Avenue.

Les contrevenants à la réglementation, notamment avec un cellulaire à la main, s’exposent à une amende de 300 $ et à cinq points d’inaptitude. En cas de récidive, le permis peut être suspendu immédiatement pour une période de 3, 7 ou 30 jours et l’amende est doublée pour atteindre 600 $ plus les frais applicables.

Le 24 septembre, lors d’une opération similaire, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a remis 72 constats dont près du tiers étaient en lien avec le cellulaire au volant. Le lendemain, elle avait épinglé 12 autres fautifs en 90 minutes.