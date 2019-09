Domingue en a gros sur le cœur

« Je ne suis pas content d’être ici, mais ça ne changera pas le gars que je suis, a assuré Domingue. Je vais continuer de travailler fort et peaufiner les petits détails afin d’être au sommet de mon jeu. Je suis frustré de la situation et c’est compréhensible que je le sois, mais je ne cherche pas d’excuse et je ne m’apitoie pas sur mon sort. »

Domingue a été exclu du camp du Lightning. « J’ai fait tout ce qu’on m’avait demandé pendant la saison morte et je suis dans la meilleure forme de ma carrière, a-t-il raconté. J’ai participé à un camp en altitude à la fin août à Vail au Colorado avec quelques-uns des meilleurs joueurs de la LNH afin de me préparer pour le camp de Lightning. Les plans ont toutefois changé, et on m’a tenu à l’écart. C’est frustrant, très frustrant. L’équipe ne voulait pas prendre le risque que je me blesse et qu’elle ne puisse pas me placer au ballotage. »