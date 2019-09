RICARD, Stéphane



Au CHUL de Québec, le 23 septembre 2019, à l'âge de 53 ans, est décédé, Stéphane Ricard fils de feu Raymond Ricard et de madame Rosa Noël. Il demeurait à Québec.II est allé rejoindre son père Raymond, son frère Jeannot et sa sœur Guylaine. Il laisse dans le deuil sa mère Rosa Noël, ses sœurs Sylvie (Raymond Thibault), Danny (Mario Laprise), ses frères André (Line Gagné), Steve (Suzanne Chevrette), sa belle-sœur Aurore Bernard, son beau-frère Hervé Therrien, ainsi que ses neveux et nièces, oncles et tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Monsieur Ricard a été confié pour crémation à la