SIROIS, Nancy



À la Résidence Côté-Jardins, le 22 septembre 2019, à l'âge de 55 ans, est décédée dame Nancy Sirois, fille de feu Raymond Sirois et de dame Raymonde Ferland. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, ses frères: Louis (Stéphanie St-Amant) et Martin (Mélanie Beaumont), ses neveux: Tommy, Joey, William, Antoine, ses oncles et tantes: Linda Ferland, Marc Ferland, Paul Sirois, Jacques Sirois et Suzanne Sirois, sa cousine Liette Dussault, sa tante Jacqueline ainsi que sœur Georgette Duquette et sœur Myriam Pelletier. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Côté Jardins, les sœurs de la Charité ainsi que le CLSC La Source pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec (QC) G1K 5Y9, tél.: 418-657-5334.