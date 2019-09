GAGNON, Lise



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 21 septembre 2019, à l'âge de 77 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée madame Lise Gagnon, fille de feu madame Marie-Paule Belleville et de feu monsieur René Gagnon. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Nadine Cassista), Frédéric (Geneviève Lessard), Jean- Philippe (Annie Beauchesne); ses petits-enfants bien-aimés: Ann-Sophie, Benjamin, Alexis, Jérémy, Eve-Emmanuelle et Maya; le père de ses fils M. Yvan Noël (Diane Lapointe); ses frères: Jean-Pierre (Micheline Bernard), Yves (Gertrude Déry), Bernard (Marjolaine Thibault); ses belles-sœurs: Huguette Noël et Danielle Portelance, son amie Jacqueline Huot ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour le côté humain et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.