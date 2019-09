KIELY, Georgette Miville



Entourée de l'amour des siens en ce vendredi 13 septembre 2019 à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, à Québec, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Georgette Miville Kiely, fille de feu Arthur Miville et de feu Lucina Santerre. Elle était l'épouse de feu Henry Kiely. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 27 septembre de 17 h 30 à 21h etde 9 h à 11 h.et de là le cortège se rendra au cimetière du Parc de la Souvenance, 301, rang St-Anne, Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés: George (Marie-France Drolet), feu Steve (Francine Cloutier Kiely), Suzanne et Evelyn; ses petits-enfants qu'elle chérissait: Valérie (Steve Fisher), Marilou, Tomy et Maxime (Isabelle Cloutier) et ses arrière-petits- enfants: Elyssa et Marianne. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs: Thérèse Miville (feu Jean-Paul Poulin) et Françoise Miville (feu Jean Chartrin); ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Henry Kiely et son fils Steve; ses sœurs et son frère: Rita, Marcelle, Jeannine, Henri, Isabelle et Marguerite. La famille tient à remercier particulièrement Andréanne et Claude, et tout le personnel infirmier, ainsi que les préposés, les employés de la cuisine et du ménage et Annonciate pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don la Fondation MIRA, 1820, rang N Ouest, Sainte-Madeleine, QC, J0H 1S0.