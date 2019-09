HOULE, Carmen Mathieu



À l'Hôpital du Jeffery Hale de Québec, le 15 septembre 2019, à l'âge de 87 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Carmen Mathieu, épouse de M. Raymond-Marie Houle. Fille de feu Georges Mathieu et de feu Félixine Langelier, elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Réjean, Christian (Sylvie Lortie), feu Alain, Roland et Francine (Bruno Pouliot); ses petits-enfants: Marie-Pascale Houle (Charlaine Héroux), Olivier Houle (Émilie Boivin), Guillaume Noël (Julie Cloutier), Maxim Noël (Carol-Ann Gagnon) et Vincent Noël ainsi que son arrière-petit-fils: Ethan. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :de 9h30 à 11h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel du Manoir Sully et de l'Hôpital du Jeffery Hale pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Mathieu. Pour rendre hommage à Mme Mathieu, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com