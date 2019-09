GAGNON, Claudin



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 septembre 2019, à l'âge de 57 ans, est décédé monsieur Claudin Gagnon, fils de madame Gisèle Gagné et de monsieur Raymond-Marie Gagnon. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la2019 de 9h30 à 11h etLes cendres seront déposées au cimetière Saint-Charles sous la direction de laOutre ses parents, Il laisse dans le deuil sa sœur et ses frères: Christine, Dany (Mélanie Drolet), Sylvain ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.