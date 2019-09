CÔTÉ, Dr Henri



À la Maison d'Hélène, le 10 septembre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé Dr Henri Côté, gynécologue-obstétricien à l'Hôpital Jeffery Hale de Québec durant plusieurs années, époux de madame Nicole Méthot. Il demeurait depuis 2 ans aux Habitations Mgr Deschênes à Montmagny, autrefois à Cap-Saint-Ignace. Issu d'une famille de 13 enfants, originaire d'Isle Maligne (Alma) au Lac St-Jean, il était le fils de feu dame Blanche Pilote de feu monsieur Adrien Côté. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Jocelyn Morier), Louis-Frédérick (Alexandrina Anduze), Geneviève (Michel Cadieux) et Valérie Côté (Francis Robin); ses 13 petits-enfants: Jolyanne, Roselyne, Pascal et Samuel Morier, Charles-Antoine et Laurent Côté-De Lagrave, Auguste Côté-Anduze, Amélie, Philippe et Gabriel Cadieux, Jacob, Samian et Zalahé Robin, ainsi que leur conjoint(e); son frère Jacques (Paule Roger) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Côté et Méthot. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres de l'équipe de la Maison d'Hélène pour leur accompagnement et leurs soins prodigués avec chaleur et respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, www.fondationdelamaisondhelene.org.ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 27 septembre 2019 de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 12h.et de là au crématorium. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.