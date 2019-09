La double vie de Rick Wakeman

Rick Wakeman se souvient très bien du spectacle événement Retour au centre de la Terre, présenté le 15 juillet 2006 sur les plaines d’Abraham. Un moment phénoménal et incroyable.

Ce concert concept mettait en vedette l’œuvre du claviériste britannique, Jon Anderson de Yes, un orchestre symphonique, un chœur, des artistes invités, des projections et Guy Nadon à la narration.

« C’est une des soirées les plus incroyables que j’ai vécues dans toute ma carrière », s’est-il rappelé lors d’un entretien téléphonique.

Rick Wakeman s’amène au Palais Montcalm, vendredi soir, avec sa tournée Grumpy Old Rock Star. Un spectacle plus léger où il interprète, seul au piano, ses œuvres, celles de Yes, quelques pièces classiques et des reprises des Beatles, de Cat Stevens et de David Bowie.

« C’est un spectacle que je présente depuis une trentaine d’années en Angleterre et que je n’ai jamais amené au Canada. C’est un concert autour de la musique que j’aime et celle d’artistes que je respecte énormément », a-t-il indiqué.

Entre les chansons, Rick Wakeman raconte des histoires et des anecdotes qu’il a vécues et qu’il qualifie de complètement ridicules.

« J’ai une vie intéressante, remplie et amusante », a-t-il fait savoir, ajoutant qu’il a participé à plusieurs émissions de comédie au Royaume-Uni et qu’il a même eu sa propre émission, durant huit ans en Angleterre, avec Live at Jongleurs », a-t-il relaté.

Le claviériste, âgé de 70 ans, précise qu’il prend sa musique très au sérieux, mais avoue ne pas être aussi rigoureux envers sa propre personne.

« Et c’est quelque chose qui me va très bien », a-t-il mentionné.

Au bout du fil, le musicien demande de ne pas l’appeler Mister Wakeman.

« Mister, c’est mon père. Rick, ça va aller », a-t-il tenu à préciser.

Il éclate de rire lorsqu’on lui demande s’il est, comme le dit le titre de sa tournée, une vieille rock star grincheuse.

« Grumpy, c’est quelqu’un qui se plaint de façon amusante et sans être colérique. C’est se plaindre sur des choses où tu n’as aucun contrôle. Il y a un train, près de chez moi, qui se rend à Londres. C’est cher, il y a toujours des bris et des retards. Tout le monde se plaint dans le train, mais en partant, ton voisin va te saluer en disant qu’on va se revoir le lendemain dans le train. C’est comme ça », a-t-il dit.

Est-ce que le musicien a l’intention d’utiliser l’orgue Casavant du Palais Montcalm ?

Rick Wakeman trouve la situation amusante. Il a appris le 18 septembre l’existence de cet orgue.

« Je vais aller jeter un coup d’œil à mon arrivée et on ne sait jamais. J’ai quelques pièces que je pourrais faire. Le concert de Québec, pour cette raison, s’annonce intéressant », a-t-il fait remarquer.

Enterrer le nom de Yes

Rick Wakeman travaille sur quelques projets. Il lancera, le 29 novembre, Christmas Portraits, un album où il revisite certains classiques de Noël.

Il reprendra ensuite la route, en 2020 et 2021, avec les ex-Yes Jon Anderson et Trevor Rabin, pour faire revivre, une dernière fois, le projet ARW.

« On a fait le maximum que l’on pouvait faire avec ce projet et ça va être un genre de dernier merci aux gens qui nous ont suivis dans cette aventure », a-t-il dit.

Est-ce que le claviériste pourrait réintégrer une version de Yes, avec Anderson, Steve Howe et Alan White, pour une dernière tournée ?

« Je n’aime pas dire jamais, parce que ça peut revenir te hanter à tout moment. Je ne crois pas toutefois que ça va se produire. Ça serait une sorte de retour en arrière », a-t-il fait savoir.

Rick Wakeman croit que le nom Yes aurait dû être enterré à la suite du décès du bassiste Chris Squire, le 28 juin 2015.

« Je ne dis pas que les membres de Yes ne doivent plus jouer la musique de Yes. Steve le fait, je le fais, Alan le fait et Jon le fait aussi. Le nom aurait dû être enterré. Je me suis fermement opposé à l’idée d’utiliser le nom Yes lors de la tournée avec Jon Anderson et Trevor Rabin, », a-t-il mentionné.

Le musicien aimerait effectuer une tournée avec un groupe, sa musique et ses grandes œuvres. Il le fait occasionnellement en Europe, mais précise que c’est extrêmement coûteux d’amener ça sur la route.